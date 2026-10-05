Erakçi: İran ulusal çıkarlarını ve güvenliğini savunmaya devam edecek

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi Tahran’ı ziyaret eden Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bir araya geldi Görüşmede Erakçi, iki ülke arasındaki tarihsel bağlara işaret ederek, İran'ın özellikle Kafkasya ve Orta Asya'daki komşularıyla ilişkileri geliştirme stratejisini yineledi. Erakçi, bölge ülkeleriyle etkileşimin artırılmasını bölge genelinde barış, güvenlik ve ekonomik refahın teminatı olarak gördüklerini belirtti.

Güney Kafkasaya

Güney Kafkasya konusunun da masaya yatırıldığı görüşmede Erakçi, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerde gözlenen olumlu seyirden duyduğu memnuniyeti ifade etti. İran'ın, barış sürecini desteklemek amacıyla "3+3" formatı da dahil olmak üzere çok taraflı işbirliğine hazır olduğunu belirten Erakçi, bölge dışı aktörlerin müdahalesinin yarattığı risklere dikkat çekti. Erakçi, kalıcı barış ve istikrarın ancak bölge ülkelerinin kendi sorunlarını çözmesi ve dış müdahalelerin önlenmesiyle mümkün olacağını kaydetti.

Hürmüz Boğazı ve Bölgesel Güvenlik

Görüşmede Batı Asya'daki son gelişmeler ve Hürmüz Boğazı’ndaki güvenlik durumu da ele alındı. İran Dışişleri Bakanı Erakçi, bölgedeki deniz trafiğinde yaşanan güvensizliğin temelinde ABD ve İsrail'in saldırgan politikalarının yattığını belirtti. Erakçi, İran'ın ulusal çıkarlarını ve güvenliğini kararlılıkla korumaya devam edeceğini, aynı zamanda gerilimi düşürmek için diplomasiyi aktif bir şekilde kullanmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ise Tahran'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İran ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin "stratejik" niteliğine vurgu yaptı. Mirzoyan, ülkeleri arasında kapsamlı bir stratejik ortaklık anlaşması imzalanması temennisini dile getirirken, ekonomi, siyaset, ticaret, ulaştırma ve enerji sektörlerinde işbirliğini güçlendirme yollarını görüştü.

Taraflar, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlar nezdinde koordinasyonun artırılması konusunda da görüş alışverişinde bulundu.

