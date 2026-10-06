Pezeşkiyan’dan Ermenistan ile ilişkileri güçlendirme vurgusu

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran’a gelen Ermenistan Dışişleri Bkaanı Ararat Mirzoyan’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan bu görüşmede, İran’daki Ermeni toplumunun geçmişten günümüze sahip olduğu olumlu konuma dikkat çekerek, Ermenilerin İran’da her zaman saygın ve dürüst bir toplum olarak tanındığını söyledi. Pezeşkiyan, bu olumlu geçmişin İran ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin önemli değerlerinden biri olduğunu ifade etti.

Pezeşkiyan, geçtiğimiz günlerde New York’ta Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile gerçekleştirdiği görüşmeye de değinerek, görüşmenin oldukça olumlu ve yapıcı geçtiğini belirtti. İki ülke arasındaki ilişkilerin ticaret, bilim, kültür ve teknoloji alanlarında daha da geliştirilmesi ve bu süreçte karşılıklı olarak birbirlerine destek olunması gerektiğini vurguladı.

Bölgedeki son gelişmelere ve mevcut hassas koşullara değinen Pezeşkiyan, İran ile ABD arasındaki temel sorunun müzakere masasına her oturulduğunda kısa süre içinde savaşla karşı karşıya kalmaları olduğunu söyledi.

Pezeşkiyan, “Şimdiye kadar üç kez görüşmelerin ardından saldırıya uğradık. Bu da onların gerçekten müzakere peşinde olmadığını, amaçlarının İran İslam Cumhuriyeti sistemini devirmek olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

İran’ın nükleer faaliyetleri konusunda defalarca şeffaflığını ortaya koyduğunu savunan Pezeşkiyan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın en yoğun denetimlerinden bazılarının İran’da gerçekleştirildiğini belirtti. Buna rağmen ABD’nin çeşitli iddialarla İran’a baskı uyguladığını söyledi.

Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki konuşmasında İran’ın nükleer faaliyetleri konusunda müzakere ve doğrulamaya hazır olduğunu açıkladığını hatırlattı. Ancak İran’a gelen denetçilerin ardından nükleer tesislerin ve bilim insanlarının tespit edildiğini, daha sonra ise bu tesislerin bombalandığını ve bilim insanlarının suikastlara uğradığını öne sürdü.

İran Cumhurbaşkanı, “Bilimsel merkezlerimiz ve üniversitelerimiz hangi gerekçeyle bombalanmalı? Uluslararası hukuk ve kurallara göre, UAEA denetimi altındaki nükleer tesislere saldırma hakları yok” dedi.

Pezeşkiyan, ABD’nin İran’a saldırdıktan sonra yeniden müzakere çağrısı yapmasını da eleştirerek, bunun bir aldatma politikası olduğunu savundu. İran’ın Hürmüzgan eyaletindeki Minab kentinde hayatını kaybeden 168 çocuğa ilişkin olarak ABD’nin hesap vermesi gerektiğini belirten Pezeşkiyan, insan hakları söylemleriyle bu tür eylemler arasında çelişki bulunduğunu ifade etti.

İran’a yönelik saldırı, yaptırım, baskı ve tehditlerin uluslararası hukukla bağdaşmadığını söyleyen Pezeşkiyan, “Her gün tehdit, yaptırım ve baskı uygulayan, anlaşmalara uymayan bir tarafla müzakerenin anlamı yok ve halkımız da böyle bir yaklaşımı kabul etmiyor” dedi.

Pezeşkiyan, İran halkının kararlı bir şekilde ayakta durduğunu belirterek, komşu ülkelerle ilişkileri güçlendirmeye devam edeceklerini ve mevcut baskıları aşacaklarını söyledi. ABD’nin İran’a yönelik saldırısının sistemin devrilmesini hedeflediğini, ancak bunun İran halkının birlik ve bütünlüğünü daha da güçlendirdiğini savundu.

Ermenistan Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakanı Ararat Mirzoyan da görüşmede Pezeşkiyan ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın selamlarını İran Cumhurbaşkanı’na iletti.

Mirzoyan, İran ile Ermenistan arasındaki dostluk ve ilişkilerin giderek güçlendiğini belirterek, iki ülkenin uluslararası platformlarda da işbirliği yaptığını söyledi. Ermenistan’ın yaptırımlara rağmen İran’la ilişkilerini güçlü şekilde sürdürmeye devam ettiğini ifade etti.

Ermenistan’ın barış yanlısı bir ülke olduğunu vurgulayan Mirzoyan, kalıcı barışın sağlanması için çalıştıklarını ancak bunun kolay bir süreç olmadığını belirtti.

Mirzoyan, iki ülke arasındaki işbirliğini mevcut yol haritası doğrultusunda daha da geliştirmeye çalışacaklarını sözlerine ekledi.