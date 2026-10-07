Erakçi: Komşularımız önceliğimizdir

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan’ı Tahran’da ağırladığını belirtti.

Erakçi, “Pazartesi günü (5 Ekim) Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Ararat Mirzoyan’ı Tahran’da ağırladım.” ifadelerini kullandı.

Erakçi, görüşmede Tahran ve Erivan arasındaki gelişen ilişkiler ile ekonomik, ticari, ulaştırma, enerji ve iki ülkenin ilgi alanına giren diğer alanlarda işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik yolların ele alındığını aktardı.

Dışişleri Bakanı ayrıca Kafkasya’daki gelişmeler ile bölgede kalıcı barış ve istikrarın korunmasının önemini görüştüklerini belirterek, “Bölgedeki meselelerin, bölge ülkelerinin katılımı ve girişimleriyle, bölge dışı güçlerin müdahalesi olmaksızın çözüme kavuşturulması gerektiğine inanıyoruz.” dedi.

Erakçi, komşularla diyaloğun ve işbirliğinin sürdürülmesinin, İran’ın daha güvenli, istikrarlı ve müreffeh bir bölge oluşturma konusunda benimsediği yol olduğunu belirterek, “Komşularımız bizim önceliğimizdir.” ifadelerini kullandı.