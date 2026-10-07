Pezeşkiyan ve Putin’den ikili ilişkilerin geliştirilmesine vurgu

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.

Görüşmede Pezeşkiyan, Putin'in doğum gününü kutladı. Rusya Devlet Başkanı'na sağlık ve uzun ömür dileğinde bulunan Pezeşkian, Rus halkı ve devleti için refah ve kalkınma temennisinde bulundu.

Pezeşkiyan, Tahran-Moskova arasındaki ilişkilerin olumlu ve gelişen seyrine dikkat çekerek iki ülke arasındaki işbirliğinin çeşitli alanlarda sürdürülmesi ve güçlendirilmesinin gerekliliğini vurguladı. Pezeşkiyan, bu rotanın devam ettirilmesinin her iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet ettiğini ifade etti.

Tebrik ve iyi dilekleri için mevkidaşına teşekkür eden Vladimir Putin ise İran halkı ve yönetimi için barış ve güvenlik temennilerini yineledi.

İran ile Rusya arasındaki işbirliğinin "Kapsamlı Stratejik İş Birliği Anlaşması" çerçevesinde sürdüğünü belirten Putin, bölgedeki mevcut gelişmelere ve olaylara rağmen bu sürecin kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

İran halkının düşman saldırıları karşısındaki tarihi ve destansı direnişine atıfta bulunan Rus lider, "İran'ın cesareti dünyada büyük bir dikkatle izleniyor ve takdir ediliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Putin, bölgedeki gerilimi azaltmaya yönelik diplomatik çabalara değinerek, Rusya'nın bu tür girişimleri desteklediğini belirtti ve "İranlı dostlarımız, Moskova'nın bu alanda rol oynamaya ve yardımcı olmaya hazır olduğundan emin olabilirler" dedi.

Görüşmenin sonunda Tahran ile Moskova arasındaki yakın iletişimin önemine işaret eden Putin, İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hüseyni Hamaney'e yönelik selamlarını ve en iyi dileklerini iletti.