İran’dan ABD’ye UCM tepkisi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD’nin Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) yönelik yeni yaptırımlarına ve mahkemeyi dağıtma tehditlerine tepki gösterdi.

Bekayi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, Washington’un müttefiklerinin UCM’yi kontrol altına almaması hâlinde mahkemeyi “tuğla tuğla” dağıtacağı yönündeki tehdidine dikkat çekti.

1930’lu yılların hatırlanması gerektiğini belirten Bekayi, uluslararası düzenin yalnızca saldırganlık nedeniyle değil, güç kullanımının normalleştirilmesi ve dünyanın buna sessiz kalması sonucunda da çöktüğünü ifade etti.

Bekayi, Avrupa’ya da şu soruyu yöneltti: “Bir müttefikin yanında durmak, uluslararası hukuku ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşturulan normatif ve kurumsal düzeni savunmak mı, yoksa bu düzenin ortadan kaldırılmasına onunla birlikte eşlik etmek mi demektir?”

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, hukukun ve adaletin saldırgan ve zorba bir müttefiki memnun etmek uğruna feda edilmesi durumunda, insan hakları ve kurallara dayalı uluslararası düzen söyleminin içi boş bir slogandan ibaret kalacağını vurguladı.