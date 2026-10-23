İran'dan ABD ve İsrail’e tepki: Saldırıyı gerçek adıyla anın

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Washington Üniversitesi tarafından yayımlanan “Söz Konusu Savaş Olduğunda, Ona Verdiğimiz İsim Önemlidir” başlıklı araştırma makalesinin bağlantısını sosyal medya hesabından paylaşarak, savaşları adlandırmak için kullanılan dilin, savaşları başlatanların sorumluluğunu gizleyebileceğini ve saldırganların çıkarlarına hizmet eden anlatılar oluşturabileceğini ifade etti.

Bekayi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri saldırılarının “İran çatışması” olarak adlandırılmasının, saldırganları anlatının dışına ittiğini ve böylece sorumluluğun örtük biçimde saldırıya uğrayan tarafa yüklendiğini belirtti.

Bu tür adlandırmaların tarafsızlık olmadığını vurgulayan Bekayi, bunun tarafsızlık kisvesi altında gerçeğin kasıtlı olarak çarpıtılması anlamına geldiğini kaydetti.

Bekayi, “Saldırıyı gerçek adıyla analım, sorumlularını belirleyelim ve diplomatik dilin gerçeği gizlemesine izin vermeyelim” ifadelerini kullandı.