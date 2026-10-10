Velayeti’den Rubio’ya sert tepki

Devrim Lideri'nin Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun son açıklamalarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, açık bir çelişki bulunduğunu belirtti.

Velayeti, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Rubio’nun son konuşmasında açık bir çelişki var. Antik Yunan’da ‘son kişiye kadar’ direnmek övgüyle karşılanırken, büyük İran milletinin direnişi ‘ölüm tarikatı’ etiketiyle aşağılanıyor.

Direnişi ‘kendinden olanlar’ için yüceltip ‘öteki’ için aşağılamak medeniyet değildir; tahakkümü meşrulaştırmaya yönelik felsefe yapmaktır.

Sayın Rubio, sizin sorununuz İslam Devrimi değil, güçlü ve bağımsız İran medeniyetidir.

Hiroşima, Vietnam, Irak ve Afganistan felaketlerine yol açanlar, başkalarına ahlak dersi verme hakkına sahip değildir!”