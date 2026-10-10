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10 Eki 2026 07:15

Galibaf’tan ABD’ye tarihi gönderme: Diz çökeceksiniz!

Galibaf’tan ABD’ye tarihi gönderme: Diz çökeceksiniz!

İran Meclis Başkanı Galibaf, ABD Dışişleri Bakanı Rubio’nun İran medeniyetine yönelik son açıklamalarına tepki göstererek, “İskender’in mirasının peşinden gidenler, Valerian’ın akıbetini yaşayacak” dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun İran medeniyetine ilişkin son açıklamalarına tepki gösterdi.

Galibaf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tarih boyunca biz İranlılar, kendilerini dünyanın efendisi ilan eden ve kadim medeniyetleri tarihin sayfalarından silmeye çalışan kişilerle karşılaştık” ifadelerini kullandı.

Bu kişilerin ateş ve alevlerle geldiklerini ancak toz ve zillet içinde gittiklerini belirten Galibaf, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İskender’in mirasının peşinden gidenler, Valerian’ın akıbetini yaşayacak. Diz çökeceksiniz!”

News ID 1939071

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