İran’dan Trump'a tepki: Gerçek tehlike, dünyaya yasa dışı bir savaş dayatan yönetimdir

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı’nın İran’ın Los Angeles ve San Diego kentlerine saldırabileceği yönündeki iddiasını ve böyle bir saldırının “çok küçük bir bedel” olarak nitelendirilmesini eleştirdi.

Bekayi, halkı korkutmak için gökyüzünde hayali bir düşman yaratıldığını ve böylece yerdeki gerçek tehdidin gölgede bırakılmaya çalışıldığını ifade etti.

Gerçek tehlikenin sınırların ötesinde ya da Los Angeles ve San Diego semalarında olmadığını belirten Bekayi, “Asıl tehlike, küresel sonuçları olan yasa dışı bir savaşı dünyaya dayatan yönetimdir” değerlendirmesinde bulundu.

Bekayi, ABD Başkanı’nın Los Angeles ve San Diego’nun yok edilmesini bile “çok küçük bir bedel” olarak gördüğünü vurgulayarak, bunun açık bir “korku siyaseti” örneği olduğunu savundu.

İranlı Sözcü, bu politikayla insanların hayali bir tehditle korkutulduğunu, şehirlerinin yok edilmesinin kabul edilebilir bir bedel gibi sunulduğunu ve böylece gerçek tehlikeye odaklanmalarının engellendiğini kaydetti.