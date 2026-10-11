  1. İran
11 Eki 2026 07:12

İran’dan Trump'a tepki: Gerçek tehlike, dünyaya yasa dışı bir savaş dayatan yönetimdir

İran’dan Trump'a tepki: Gerçek tehlike, dünyaya yasa dışı bir savaş dayatan yönetimdir

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD Başkanı’nın İran’ın Los Angeles ve San Diego kentlerine saldırabileceği yönündeki iddiasına tepki göstererek, gerçek tehlikenin sınırların ötesinde değil, küresel sonuçları olan yasa dışı bir savaşı dünyaya dayatan yönetimde olduğunu savundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı’nın İran’ın Los Angeles ve San Diego kentlerine saldırabileceği yönündeki iddiasını ve böyle bir saldırının “çok küçük bir bedel” olarak nitelendirilmesini eleştirdi.

Bekayi, halkı korkutmak için gökyüzünde hayali bir düşman yaratıldığını ve böylece yerdeki gerçek tehdidin gölgede bırakılmaya çalışıldığını ifade etti.

Gerçek tehlikenin sınırların ötesinde ya da Los Angeles ve San Diego semalarında olmadığını belirten Bekayi, “Asıl tehlike, küresel sonuçları olan yasa dışı bir savaşı dünyaya dayatan yönetimdir” değerlendirmesinde bulundu.

Bekayi, ABD Başkanı’nın Los Angeles ve San Diego’nun yok edilmesini bile “çok küçük bir bedel” olarak gördüğünü vurgulayarak, bunun açık bir “korku siyaseti” örneği olduğunu savundu.

İranlı Sözcü, bu politikayla insanların hayali bir tehditle korkutulduğunu, şehirlerinin yok edilmesinin kabul edilebilir bir bedel gibi sunulduğunu ve böylece gerçek tehlikeye odaklanmalarının engellendiğini kaydetti.

News ID 1939096

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler