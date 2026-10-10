İran Meclisi Komisyon Başkanı’ndan Rubio’ya sert tepki: Tarihiniz katliamlarla dolu

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Ahamenişler hakkındaki son açıklamalarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Azizi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Tarihine yerli halkların katliamıyla başlayan, sömürgecilikten ve kan dökmekten bir an bile vazgeçmeyen bir ülke, dünyanın ilk insan hakları bildirgesini yazan Ahamenişleri suç işlemekle itham ediyor! Onların asıl sorunu İran ve İranlılarla.”