İran'dan bölge ülkelerine uyarı: ABD ile hareket etmek güvenlik getirmez

İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, Mehr Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, bölge ülkelerinin dış müdahalelere karşı çıkması gerektiğini belirterek, İran’ın bölge ülkelerinin refahını, huzurunu ve kalkınmasını istediğini söyledi.

Nikzad, savaş öncesinde de bölge ülkelerine açık bir uyarıda bulunulduğunu ifade ederek, bu ülkelerin kara, hava veya deniz sahalarının güçlü İran’a yönelik saldırılar için kullanılması durumunda sert bir karşılık alacaklarının bildirildiğini kaydetti.

Bölgedeki bazı ülkelerin imkânlarını ve yetkilerini ABD’ye ve diğer yabancı güçlere açmasını eleştiren Nikzad, bu tutumun söz konusu ülkelere ne itibar kazandırdığını ne kalkınma sağladığını ne de güçlerini artırdığını belirtti.

İran Meclis Başkan Yardımcısı, bölge ve komşu ülkeleri Tahran’la ilişkilerini ve iş birliğini güçlendirmeye çağırarak, “İran’a yönelsinler; çünkü İran İslam Cumhuriyeti onlar için iyilik ve hayır istiyor” dedi.

Nikzad, sözlerini şöyle sürdürdü: Bölge ülkeleri, tarihe, İran halkına ve kendi halklarına karşı daha fazla sorumluluk altına girmeden önce yabancı güçlerle iş birliği yapma politikalarını yeniden gözden geçirmelidir. İran İslam Cumhuriyeti, haklılığını ve toprak bütünlüğünü savunurken komşularının da güvenlik, refah ve huzur içinde yaşamasını istemektedir.

İran’ın hiçbir zaman savaş başlatan taraf olmadığını vurgulayan Meclis Başkan Yardımcısı, hiçbir ülkeye saldırmadıklarını belirtti. Nikzad, buna karşılık bölge ülkelerinin kendi topraklarını ABD üslerine açmış olmalarına rağmen yetkilerinin bulunmadığını ileri sürmelerini kabul etmediklerini söyledi.

Bölge ülkelerinin ABD ile İran’a karşı iş birliği yapmasının sonuçları konusunda uyarıda bulunan Nikzad, bu adımların söz konusu ülkelere güvenlik sağlamayacağını söyledi. Nikzad, bugün bu ülkelerin topraklarının İran’a saldırmak için kullanılması durumunda, yarın kendilerinin de hedef haline gelebileceğini vurguladı.