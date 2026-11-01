ABD’nin İran'ın gücünü kabul etmekten başka seçeneği yok

İran Meclis Başkanvekili Ali Nikzad, bugün çevrim içi gerçekleştirilen Meclis Genel Kurulu’ndaki gündem öncesi konuşmasında, İran halkının özgür ve bağımsız yaşama konusundaki kararlı tutumunu sürdürdüğünü belirtti.

İran halkının geçmişte İmam Humeyni ve şehit liderinin önderliğinde, bugün ise Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney'in rehberliğinde bağımsızlık ve özgürlük hedefinden vazgeçmediğini ifade eden Nikzad, ulusal bağımsızlık, büyüklük ve özgürlüğün ancak güç yoluyla elde edilebileceğini söyledi.

Günümüzün sözde medeni dünyasının hâlâ orman kanunlarıyla yönetildiğini savunan Nikzad, saygınlığını korumak isteyen milletlerin güçlü olması gerektiğini belirtti.

İran’ın bu yönde kararını verdiğini ve son savaşlarda kendi iç dinamiklerinden kaynaklanan gücünü gösterdiğini dile getiren Nikzad, ihtiyaç duyulan diğer güç unsurlarına da sahip olacaklarını kaydetti.

Son savaşın, emperyalist güçlerle ancak güç diliyle konuşulabileceğini gösterdiğini öne süren Nikzad, bu gücün ABD’nin sözde ihtişamını ve dünyanın en güçlü ordusunun yenilmezliği efsanesini ortadan kaldırdığını savundu. ABD’nin yüksek ses çıkaran ancak içi boş bir davuldan ibaret olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı’nın kaybettiği itibarını diplomatik ve askerî yollarla geri kazanmaya çalıştığını belirten Nikzad, bunun yerine ABD ve dünya ekonomisine ağır maliyetler yüklediğini söyledi.

Nikzad, ABD Başkanı’nın dünya kamuoyunun ve kendi halkının gözünde yargılandığını, sık sık yaptığı iddialı açıklamalar nedeniyle konuşmalarında yuhalandığını ifade etti.

Hürmüz Boğazı konusunda ABD yönetiminin ve müttefiklerinin, İran halkının sekiz aydır sokaklarda sürdürdüğü kesintisiz varlığına ve İran silahlı kuvvetlerinin gücüne çarptığını söyleyen Nikzad, ABD’nin İran İslam Cumhuriyeti’nin gücünü kabul etmekten başka seçeneği olmadığını belirtti.

Nikzad, bu savaşta teslim olacak tarafın İran halkı değil, ABD olacağını savunarak, İran’a karşı yeni bir askerî saldırı düzenlenmesi hâlinde ABD’nin, liderin dün üst düzey silahlı kuvvetler komutanlarıyla yaptığı görüşmede vurguladığı üzere, “anında, etkili ve coğrafi sınırlama olmaksızın” bir karşılıkla karşılaşacağını söyledi.

Nükleer konuda müzakere kararı yok

İran’ın nükleer konudaki tutumuna da değinen Nikzad, düşmanların İran halkının hiçbir koşulda ve hiçbir baskı altında nükleer konuda müzakere etme kararı almayacağını anlaması gerektiğini belirtti.

İran’ın bu konuda karşı tarafa yeterince müzakere fırsatı verdiğini ancak tekrarlanan anlaşma ihlalleri ve barışçıl nükleer tesislerin bir bölümünün yasa dışı şekilde bombalanmasıyla karşılaştığını ifade eden Nikzad, müzakere kapısının artık düşmanlara kapandığını söyledi.

Nikzad, karşı tarafın bir kez daha taahhütlerini ihlal etmesi ve yeniden saldırıda bulunması hâlinde geriye kalan az sayıdaki müzakere kapısının da kapanabileceği uyarısında bulundu. En akılcı yolun mevcut gerçekleri kabul etmek ve İran’ın yedi şartını koşulsuz yerine getirmek olduğunu kaydetti.

Meclis Başkanvekili Nikzad, savaşın sona ermesini ve bu süreçten makul bir çıkış yolu bulunmasını isteyen tarafların Hürmüz Boğazı’nda İran’ın belirlediği düzenlemeleri kabul etmesi ve İran’ın şartlarını eksiksiz uygulaması gerektiğini sözlerine ekledi.