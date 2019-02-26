Fotoğraf Kamran AZAR 26 Şubat 2019 - 10:00 Download photos Devrim Lideri'nin Esad ile yaptığı görüşmesinden kareler İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Tahran'da görüştü. Ekler İran Tahran Suriye Ayetullah Hamanei Şam (1) İmam Hamanei Beşar Esad İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei İlgili haberler Beşar Esad, İslam Devrimi Lideri'yle görüştü Devrim Lideri: İran milleti 40 sene öncesine göre daha güçlü Rusya ve Suriye'den ABD'ye çağrı: Suriye'den çekil Esad'ın Tahran ziyareti İran-Suriye arasındaki stratejik ilişkiyi açığa çıkardı Devrim Lideri'nin Azerbaycan halkıyla görüşmesinden kareler Devrim Lideri: Düşmanın görünüşüne aldanmamak lazım Esad'ın Tahran ziyareti İran-Suriye ilişkilerinin derinliğini gösterdi Devrim Lideri'nden taziye mesajı Devrim Lideri'nden "Şehitler Kongresi"ne önemli mesaj Devrim Lideri'nin stratejik bildirisi hükümetin önceliği olacak Devrim Liderinin "Şehitler Kongresi" yetkilileriyle görüşmesinden kareler İslam Devrimi Lideri'nin önemli bildirisi yayınlandı
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