Kamran AZAR
26 Şubat 2019 - 10:00

Devrim Lideri'nin Esad ile yaptığı görüşmesinden kareler

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Tahran'da görüştü.

      

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 1 + 17 =