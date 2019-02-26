Devrim Lideri: İran milleti 40 sene öncesine göre daha güçlü

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Hz. Fatımatüz Zehra'nın (s.a) veladet yıl dönümü dolayısyla İranlı din meddahlarıyla Ehl-i Beyt (a.s) zakirlerini kabul etti.

İslam Devrimi Lideri’nin beyanatından öne çıkanlar şu şekilde:

Milletimizin önünde İslam Devrimi’nin marifetlerini anlatma meselesi yer almakatadır ve bu da siz meddahların yaptığı iş.

Günümüzde de Asya, Avrupa ve Amerika ile birlikte dünyanın herhangi bir yerinde İslam Devrimimize karşı bayrak açanlar zamanında İbrahim, Musa, İsa ve Peygamber Efendimizin (s.a.v) karşısında boy gösterenlerle aynıdır.

Şimdi 40 senenin ardından onlar ilk günden daha güçsüz bir durumdalar ancak biz ise tam tersine daha güçlüyüz. Bu da büyük Allahın bizim yanımızda olduğunu gösteriyor; ancak bunun için de bir şartı yerine getirmeliyiz ve o da her daim Allaha güvenmemizdir. İşte bu dersi de İmam Humeyni (r.a) bize öğretti.

Yaptığınız meddahlık görevinde Aile meselesini özellikle dikkate alınız. Küresel kapitalizm ile Siyonistlerin başını çektiği İnsanlık düşmanları aileyi ortadan kaldırmaya çalışıyor.

Halihazırda hepimiz sorumluluk sahibiyiz; tüm zakirlerle meddahlarımız halkı devrimin amaçlarına yönlendirmenin yanı sıra mümin, sağlıklı, güvenli ve refah içinde küresel onura sahip bir toplumun oluşması konusunda sorumlu.