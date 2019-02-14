Devrim Lideri'nin stratejik bildirisi hükümetin önceliği olacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’ye birer mektup göndererek, Devrim Lideri'nin İslam Devrimi'nin 40. zafer yıldönümü dolayısıyla yayınladığı stratejik bildirisinin hükümetin öneceliği olacağını açıkladı.

Hasan Ruhani’nin kaleme aldığı mektupta şu ifadelere yer verildi:

“İslam Devrimi'nin beşinci onyılının başında, İran'ın büyük milletine yeni bir ruh katan sunduğunuz stratejik bildiriden dolayı Yüce Allah’a minnettarım. Bu bilidiri genç nesiller arasında büyük bir istek yaratarak önümüzdeki onyıl için hükümet ve milletin kapsamlı yol haritasını belirlemiştir.

Bu tarihi bildiri düşmanların İslam Devrimi için planladıkları beyin yıkama girişimlerini ortadan kaldırarak inkılapçılık ve İslami itidal arasındaki bağları aydınlatmıştır.

Bildiride İslam Devrimi'nin kökleri, kazanımları ve sorunlarını dikkatli bir şekilde analiz edilerek, İslam Devrimi’nin aktifliğinin şifresi ‘idealizm ile gerçekçiliğin birleşmesi’ olarak belirlenmiştir.

Zülme karşı mücadelenin güçlü bir şekilde savunulması, tarihten dersler çıkarılarak aynı zamanda refah ile ilericiliğe başvurulması ve barışın savunulması hem de ülkenin otoritesinin güçlendirilmesine işaret eden bildiri, önümüzdeki onyıl için İslam Cumhuriyeti'nin stratejik politikalarının gereksinimi olan ümizsizlikle mücadeleye değinerek bunu tüm kilitlerin anahtarı olarak açıklamıştır.”

“Büyük İran halkıyla birlikte İslam Devrimi'ni kutlamaktan gurur duymakta olan 12. hükümet beşinci onyılı kesin ve kararlı bir adım ve yeni tedbirlerle başlamıştır.” diyen Cumhurbaşkanı Ruhani, İslam Devrimi Lideri’nin stratejik ve yol gösterici bilidrisinin hükümetin önceliği olacağını dile getirdi.