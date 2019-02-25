Beşar Esad, İslam Devrimi Lideri'yle görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, bugün İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ile görüştü.

İslam Devrimi Lideri, bu görüşmede Suriye'nin zaferi ve ABD'nin bölgedeki kuklalarıyla beraber uğradığı yenilginin Suriye halkı ve cumhurbaşkanının gösterdiği direnişle gerçekleştiğini belirterek, "İran İslam Cumhuriyeti, Suriye devleti ve halkına verdiği desteği direniş hareketlerine verdiği yardım olarak biliyor ve bundan onur duymaktadır" dedi.

Ayetullah Hamanei, İran'ın sadıkane bir şekilde Suriye krizinin başından beri bu ülke halkı ve devletinin yanında durduğunu kaydederek, "Suriye, kendi halkının direnişi ve desteği sayesinde bölgede ABD, Avrupa ve müttefiklerinin oluşturduğu ittifak karşısında durdu ve zafere ulaştı" değerlendirmesini yaptı.

Direniş güçlerinin Suriye'de ulaştığı zaferlerin ABD'yi sinirlendirdiğini, dolayısıyla onların yeni komplolar kurma peşinde olduğunu belirten İslam Devrimi Lideri, "ABD'lierin Suriye'de oluşturmak istedikleri bazı bölgeler bu tehlikeli komplolardan biridir. Buna karşı çıkıp reddetmeli" ifadelerinde bulundu.

Devrim Lideri, ABD'lilerin Irak-Suriye sınırında bulunmaları için planladıkları senaryolara dikkati çekerek, "İran ve Suriye, birbirinin stratejik derinliğidir. Direniş hareketlerinin kimliği ve gücü bu devamlı ve stratejik ilişkilere bağlıdı. Bu yüzden düşmanlar planlarını gerçekleştirmeyi başaramayacaklar" dedi.

İslam Devrimi Lideri, Suriye devleti ve halkının direniş gücü ve azminin korunup arttırılması gerektiğine vurgu yaparak, Suriye Cumhurbaşkanı'na hitaben şunları kaydetti: Şahsınız gösterdiğiniz direnişle Arap dünyasının kahramanı oldunuz ve Direniş bölgede sizin vesilenizle daha çok güçlenip onurlandı.