Esad'ın Tahran ziyareti İran-Suriye arasındaki stratejik ilişkiyi açığa çıkardı

Javad Heirannia: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad geçen Pazartesi günü yaptığı İran ziyaretinde İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ayrı ayrı görüştü.

İslam Devrimi Lideri, bu görüşmede Suriye'nin zaferi ve ABD'nin bölgedeki kuklalarıyla beraber uğradığı yenilginin Suriye halkı ve Devlet Başkanının gösterdiği direnişle gerçekleştiğini belirterek, "İran İslam Cumhuriyeti, Suriye devleti ve halkına verdiği desteği direniş hareketlerine verdiği yardım olarak biliyor ve bundan onur duymaktadır" dedi.

Devrim Lideri, ABD'lilerin Irak-Suriye sınırında bulunmaları için planladıkları senaryolara dikkati çekerek, "İran ve Suriye, birbirinin stratejik derinliğidir. Direniş hareketlerinin kimliği ve gücü bu devamlı ve stratejik ilişkilere bağlıdı. Bu yüzden düşmanlar planlarını gerçekleştirmeyi başaramayacaklar" dedi.

İslam Devrimi Lideri, Suriye devleti ve halkının direniş gücü ve azminin korunup arttırılması gerektiğine vurgu yaparak, Suriye Cumhurbaşkanı'na hitaben şunları kaydetti: Şahsınız gösterdiğiniz direnişle Arap dünyasının kahramanı oldunuz ve Direniş bölgede sizin vesilenizle daha çok güçlenip onurlandı.

Amerika'nın Güney Alabama Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakültesi Başkanı Prof. Nader Entessar ile yaptığımız röportajda yukarıdaki başlıkları değerlendirdik. Ortadoğu gelişmeleri üzerinde önde gelen uzmanlardan biri olan Entessar’ın “Kürtlerin Ortadoğu Politikası” isimli kitabı küresel çapta yoğun ilgiyle karşılanmıştır.

* Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad 8 senenin ardından İran’ı ziyaret etti. Bu ziyaretin içerdiği mesajlar nelerdi?

- Esad’ın Tahran ziyareti ikişer önemli mesaj taşıyor. Bunların ilki ülke içinde büyük bir oranda gücünü toparlamayı başaran Esad’ın sözü geçen ziyaret vasıtasıyla İran’ı bizzat takdir etme çabasıydı. İkincisi ise İran’ın Suriye politkalarını sürdüreceğine atıfta bulunuyor.

* Bu ziyaret Esad’ın iktidarın başında bulunmasını garanti altına almasıyla birlikte onun kısa bir sürede devrileceğini düşünen ülkelerin başarısız kaldığını gösteriyor. Sizin bu konuda yorumunuz ne?

- Tabii ki evet. Beşar Esad İran’a yaptığı resmi ziyareti dolayısıyla Suriye’nin bölgesel düşmanlarıyla küresel destekçilerine Suriye hükümetini devirme politkalarının hezimete uğradığını gösterdi. Fakat Suriye’deki savaşın daha devam ettiğini ve bu ülkenin henüz krizden çıkmadığını da hatırlatmalıyız.

* İslam Devrimi Lideri Beşar Esad ile yaptığı görüşmede, "İran ve Suriye, birbirinin stratejik derinliğidir. Direniş hareketlerinin kimliği ve gücü bu devamlı ve stratejik ilişkilere bağlıdı. Bu yüzden düşmanlar planlarını gerçekleştirmeyi başaramayacaklar" ifadelerinde bulundu. İşte bu beyanatın bölgedeki ülkelere verdiği mesajı nelerdir?

- Bunun başlıca mesajı İran’ın savunma politikalarının Suriye konusunda stratejik bir özelliğe sahip olduğu ve bu ülkeyi savunma alanında stratejik bir derinlik olarak gördüğü yöndeydi. Bu yüzden de bölgedeki ülkeler İran’ın Suriye’deki stratejik politikalarını değiştirmesi konusunda kurdukları hayalleri bırakmaları lazım.

Tabii ki söz konusu ülkeler bunun farkında fakat Batı’nın sağladığı destek sürece İran ve Suriye karşıtı davranışlarını sürdürecekler.