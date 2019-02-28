Devrim Lideri'nden "Şehitler Kongresi"ne önemli mesaj

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin 25 Şubat günü Kirman eyaletinin 6500 Şehidini Anma Kongresi yetkilileriyle yaptığı görüşmedeki beyanatı yayınlandı.

Devrim Liderinin konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Kutsal Savunma Dönemi boyunca şehitlerle mücahitlerimizi takdir etme olayı ülkenin savunma isteğini arttırdı. Günümüzde ise düşmanın şehitleri anma işine karşı çıkması toplumun şehadet yolunda adım atmasını engellemek için yapılıyor.

Cesur ve direnmeye hazır gençler gibi değerli bir hazineye sahip milletler güçlü olup zafere ulaşmıştır; bunlar asla alçak düşürülmeyecek ve işte şehitleri anma konusu böylesi bir zenginliği ortaya çıkarmaktadır.

Şehitlerin kalıcı mesajı toplumu korku ile endişeden uzak tutmaktır; düşmanların isteğine karşı mücadele sahasına ayak basarsanız her çeşit korku ile endişeyi ortadan kaldırmış olursunuz.

Başta gençler olarak herkes daha fazla çalışarak ülkenin kalkınması üzerindeki payını yerine getirmeli.