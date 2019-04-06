Ruya FEREYDUNI
6 Nisan 2019 - 12:16

Luristan'da sel mağdurlarına yardım

İran Kızılayı Kurumu ve Silahlı Kuvvetleri, Luristan eyaletindeki sel mağdurlarına destek sağlamayı sürdürüyor.

          

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