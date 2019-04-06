Fotoğraf Ruya FEREYDUNI 6 Nisan 2019 - 12:16 Download photos Luristan'da sel mağdurlarına yardım İran Kızılayı Kurumu ve Silahlı Kuvvetleri, Luristan eyaletindeki sel mağdurlarına destek sağlamayı sürdürüyor. Ekler İran sel felaketi Luristan selzede sel (12) İlgili haberler İran İçişleri Bakanı'ndan sel bölgesine ziyaret Afganistan'da sel 14 can aldı ABD, Kızılhaç yardımlarının İran'a ulaşmasına engel oluyor Türk Kızılay'ın uzman ekibi İran'da Luristan'da selzedelere yardım sürüyor Tümgeneral Süleymani'den selzedelere büyük destek İran halkı güçlü bir azimle sel krizini de atlatır İran Yargı Erki Başkanı Reisi, sel bölgelerini ziyaret etti Sel bölgesinde temizlik çalışmaları başladı Zarif’ten ABD'li yetkililere sert tepki
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