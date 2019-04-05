İran halkı güçlü bir azimle sel krizini de atlatır

Tahran Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Hüccet-ül İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebutorabifard, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkenin farklı eyaletlerinde meydana gelen sel felaketine dair Hüccet-ül İslam Ebutorabifard, "İran milleti, aziz Şiraz halkı gibi evlerini sel mağdurlarına açmalı.Bu harika destekler devam etmeli." dedi.

Hüccet-ül İslam Ebutorabifard, Amerikan yetkililerinin İran’daki sel felaketiyle ilgili iddialarına tepki göstererek, "Ahlak ile insaftan uzak olan Amerika Birleşik Devletleri’nin devlet adamları, İslam Devrimi’ni koruyan bir milletin güçlü bir azimle bu krizi de ortadan kaldıracağını bilmeli." ifadesini kullandı.

"Büyük güçler masanın bir tarafına otururken devrimimiz öyle bir güce sahip ki onların karşı yanında oturuyor." diyen Hüccet-ül İslam Ebutorabifard, şunları kaydetti:

"Herhangi bir tehdit gelişmekte olan ülkenin ekonomisini zedelememesi için İran’ı büyük bir ekonomik güç haline getirmeliyiz. Ekonomik ve sosyal sorunlardan kurtulmanın sırrı İran’ın Asya kıtasında ekonomik açıdan belirleyici bir güç haline gelmesidir."

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin yıl başı konuşmasına atıfta bulunan Tahran Cuma Namazı geçici hatibi, Devrim Lideri’nin yeni yılın sloganını "üretimin geliştirilmesi" olarak seçtiğini hatırlatarak, yerli üretimin gelişmesini engelleyen konuların ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.