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5 Nisan 2019 - 17:20

Türk Kızılay'ın uzman ekibi İran'da

Türk Kızılay'ın uzman ekibi İran'da

İran Kızılayı Kurumu, Gülistan eyaletinde Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen oturuma Türk Kızılay'ın uzman ekibinin de katıldığını bildirdi.

İran Kızılayı Kurumu, Gülistan eyaletinin Gorgan kentindeki Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen oturuma Türk Kızılay'ın uzman ekibinin de katıldığını bildirdi.

Türk Kızılay, pazartesi günü İran Kızılayı ile ortak organizasyonla afet bölgelerine insani yardım malzemeleri ile yüklü 5 tır ulaştırmıştı.

Konuya ilişkin Türk Kızılay tarafından yapılan açıklamada, "Türk Kızılay ve İran Kızılayı’nın ortak organizasyonuyla 320 adet çadır, 500 adet yatak, 100 hijyen seti, 1625 adet battaniye, 360 aile mutfak seti ve 60 adet soba hızla afetzedelere dağıtılacak." belirtilmişti.

İran Sağlık Bakanlığı ve Acil Yardım Kurumu tarafından yapılan son açıklamada, ülke genelinde sel nedeniyle 70 kişinin hayatını kaybettiği ve 768 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

News Code 1877724
Muhammed BURHAN

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