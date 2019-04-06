ABD, Kızılhaç yardımlarının İran'a ulaşmasına engel oluyor

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani'nin Parlamentolararası Birliğin'nin 140. Genel Kuruluna katılmak üzere Katar'a gideceği belirtildi.

Katar ziyareti öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Laricani, Doha’da yapılacak zirveye 200 ülkenin katılacağını ifade ederek, bunun uluslararası işbirliği açısından son derece önemli olduğuna dikkati çekti.

Ali Laricani, “Katar ziyareti sırasında farklı ülkelerinin parlamento başkanları ile bir araya gelip ekonomik konular üzerinde fikir alışverişinde bulunacağım.” dedi.

Son günlerde ülkede yaşanan sel felaketine de değinen Laricani, “Bazı eyaletlerimizde sel meydana geldi. ABD Dışişleri Bakanı İran'daki selle ilgili yaptığı skandal sözlerle halkımızla düşman olduklarını ortaya atmış oldu.” açıklamasını yaptı.

"Kızılhaç uluslararası bir kurumdur ve herhangi bir siyasi konuya bakmaksızın yardım yapmalı.” diyen Laricani, ABD’nin Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin yardımlarının İran Kızılayı’na erişmesini engellediğini aktardı.