Tümgeneral Süleymani'den selzedelere büyük destek

Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani, ülkedeki sel felaketiyle ilgili yazılı açıklama yayınladı.

Tümgeneral Kasım Süleymani, yayınladığı yazılı açıklamada, Luristan ile Huzistan eyaletlerindeki sel bölgelerine dini vakıflarının imkanlarının sevk edileceğini bildirdi.

Tümgeneral Süleymani, "Önümüzdeki günlerde vatandaşlara karşı risklerin ve tehliklerin artması haberiyle birlikte mevcut durumda sel bölgelerinde duyulan ihtiyaç göz önünde alındığında ülkedeki dini vakıfların işbirliğiyle Erbain Zairleri Hizmet Çadırları’nın imkanları ve kapasitelerini değerlendirmek amacıyla bir hafta içinde sel bölgelerine sevk edilip konuşlandırılacak ve durum normale dönüşünceye kadar (1 ay) sahada kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Bunlara ilave olarak Tümgeneral Süleymani, "Bendeniz ile diğer askeri komutanlar Poldohter, Susangerd, Bostan ve diğer bölgelerdeki vatandaşlara destek vermeyi birer vazife olarak sayıyoruz." dedi.

İran Sağlık Bakanlığı ve Acil Yardım Kurumu tarafından yapılan son açıklamada, ülke genelinde sel nedeniyle 70 kişinin hayatını kaybettiği ve 768 kişinin yaralandığı bildirilmişti.