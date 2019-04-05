Zarif’ten ABD'li yetkililere sert tepki

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabı üzerinden ABD'li yetkililerin ülkede yaşanan sel felaketiyile ilgili iddialarına tepki gösterdi.

Zarif'in attığı tweette, “Ekonomik terörizmle İran halkını hedef almaya çaışan hatta İran Kızılayı’nın hesaplarına bağış yapılmasını engelleyen ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ve diğer Amrikan yetkilileri (İran'daki) doğal afetlerden etkilenen insanların acılarını politik amaçları için bir avantaj elde etmeye çalışmak yerine, aylardır doğal afetten etkilenen Amerikalılarla ilgilenmeli.” ifadelerine yer verildi.

Bakan Zarif payaşımında, "Pompeo görünüşe göre iki yıl önce ABD’de medana gelen doğal afetlerdeki kötü yönetimden habersiz ki aynı anda İran’ın 24 eyaletinde gerçekleşen ve benzri görülmemiş sel felaketiyle ilgili müdahaleci bir tavırla profesyonelce olmayan yorumlar yapıyor." açıklamasını yaptı.

Son günlerde Zarif, ABD'nin ülkede yaşanan sel felaketinde mağdur olanlara İran Kızılayıyoluyla yardım edeceğine ilişkin iddiaları yalanlayarak, "ABD'nin, İran Kızılayı'na para aktarma yoluyla Kızılhaç'a desteğe hazır olduğu haberi yalandır. İran Kızılayı'nın yasa dışı ABD yaptırımları nedeniyle herhangi bir yardım alamaması ise doğru haberdir. ABD ekonomik terörizm uyguladığını kabul etmelidir." demişti.