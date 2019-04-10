Fotoğraf Muhammed BURHAN 10 Nisan 2019 - 15:25 Download photos İran'da Devrim Muhafızları için insan zinciri İran'ın güneyindeki Hark Adası sakinleri ABD'nin Devrim Muhafızları kararına karşı insan zinciri oluşturdu. Ekler İran Devrim Muhafızları Ordusu Fotoğraf destek İlgili haberler Ruhani: ABD, bölgedeki zulüm ve terörün kaynağı Çin'den "ABD'nin Devrim Muhafızları kararı" açıklaması İran'dan Suudi Arabistan ile Bahreyn'e sert tepki Hamas 'ABD'nin İran Devrim Muhafızları kararını' kınadı
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