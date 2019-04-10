Muhammed BURHAN
10 Nisan 2019 - 15:25

İran'da Devrim Muhafızları için insan zinciri

İran'ın güneyindeki Hark Adası sakinleri ABD'nin Devrim Muhafızları kararına karşı insan zinciri oluşturdu.

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