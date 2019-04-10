Çin'den "ABD'nin Devrim Muhafızları kararı" açıklaması

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang günlük olağan basın toplantısında, ABD yönetiminin İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü listesine eklediğini açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çin Uluslararası Radyosu'na göre, Lu Kang, "Ülkeler arasındaki ilişkileri ele alma konusunda, BM Tüzüğü'nün amaç ve ilkeleri temelinde oluşturulan uluslararası ilişkilerin temel ilkelerine uyulması ve güç diplomasisi veya zorbalık uygulanmaması gerektiğini her zaman savunuyoruz. İlgili ülkelerin, özellikle bölge dışındaki büyük ülkelerin, Ortadoğu'daki gerginliğin daha da tırmanmasına yol açan eylemlerden kaçınarak, bölgedeki barış ve istikrara faydalı girişimlerde bulunmasını umuyoruz." şeklinde konuştu.

Donald Trump dün, ABD yönetiminin İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü listesine eklediğini resmen açıklamıştı.