Hamas 'ABD'nin İran Devrim Muhafızları kararını' kınadı

Hamas, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör listesine almasını kınayarak, "Bu karar Siyonist çıkarları ve onun gündemine göre hareket edildiğini teyit ediyor. Bölgeyle ilgili bu kör ön yargı devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

AA'ya göre; açıklamada, ABD'nin Kudüs konusu sonrasında Golan Tepesi'ne ilişkin kararlarının ardından bugün de Devrim Muhafızları aleyhindeki kararının tek bir elden çıktığı ve işgal güçlerine karşı direniş adreslerini hedef aldığı aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun yabancı terör örgütleri listesine eklendiğini duyurmuştu.