İran bütün olarak Devrim Muhafızı'dır

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı Ayetullah Muvahhıdi Kirmani'nin imamlığında eda edildi. Ayetullah Muvahhıdi Kirmani'nin Cuma namazında askeri üniforma giymesi dikkat çekti.

ABD'nin İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör listesine almasına tepki gösteren Ayetullah Muvahhıdi Kirmani, İran'ın bütün olarak Devrim Muhafızı olduğunu belirtti.

Ayetullah Muvahhıdi Kirmani, ABD'nin son İran kararına ilişkin, "Trump mantık dışı bir adımla Devrim Muhafılzarı Ordusu'nu yabancı terör listesine ekledi. Bir devletin askeri gücü terörist olarak tanımlanması uluslararası düzenlemelere aykırıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Günümüz dünyada Amerika Birleşik Devletleri'nin terörün ana kaynağı olduğu herkes için kanıtlandığını belirten Ayetullah Muvahhıdi Kirmani, Trump'ın Taliban ve El Kaide'yi oluşturduklarını açık bir dilde itiraf ettiğini hatırlattı.

Ayetullah Muvahhıdi Kirmani, sözlerine şöyle devam etti:

"Bütün vatandaşlar, siyasi partiler ve kurumlar Devrim Muhafızları'nı destekledi. ABD'deki aptallar tüm İran'ın Devrim Muhafızları olduğunu bilmiyor; bütün olarak Devrim Muhafızıyız."

Tahran Cuma Namazı Hatibi, Trump’ın İslam Devrimi ile Devrim Muhafızları’na öfkeli olduğunu anlatarak, "Şehit Beheşti’nin (İslam Devrimi kurucularından biri) dediği gibi, Amerika bize öfkeli ol ve bu öfkeden geber. Bay Tramp! sen hala Devrim Muhafızları Ordusu’nu tanımıyorsun." diye konuştu.

Ayetullah Kirmani sözlerinin bir kısmında da Devrim Lideri'nin izin verdiği takdirde Devrim Muhafızları Ordusunun Tel Aviv'i yerle bir edebileceğini aktardı.