İran'dan Suudi Arabistan ile Bahreyn'e sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Suudi Arabistan ile Bahreyn’in ABD’nin Devrim Muhafızları kararına ilşikin tutumunu kınayarak, "Bu iki ülkenin basit ve mantıksız tutumu, diğer devletlerin iç işlerine müdahale etmeme ve ülkelerin milli egemenliğine saygı gösterme ilkelerine aykırıdır." dedi.

Suudi Arabistan ile Bahreyn’in duruşunu “çirkin övgü” olarak nitelendiren Kasımi, "İki ülke tarafından pasif bir şekilde sergilenen bu tutum, bölgenin gerçeklerini ve ABD’nin bölgenin istikrarı ve güvenliğine karşı sorumsuzca davranışlarını ve stratejik hatalarını anlamadıklarını göstermektedir." ifadesini kullandı.

"Bölgedeki bazı ülkeler patronlarının söylediklerini canı gönülden uygulamaya alışmışlar. Bunlar kendileri bizzat bölge ve dünyada terörist düşünceleri ve ögretilerinin ana üreticisidir ve hatta son yıllarda terörist grupları destekleme konusunda herhangi bir yardımı ihmal etmemiştir." diyen Behram Kasımi, söz konusu iki ülkenin aldatıcı davranışlarla İran aleyhine tutum bildirecek bir pozisyona sahip olmadığını söyledi.