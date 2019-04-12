İran'dan BM'ye "Devrim Muhafızları Ordusu" mektubu

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BMGK'ne gönderdiği mektupta ABD’nin Devrim Muhafızları Ordusu’na karşı kararına tepki gösterdi.

ABD'nin İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu, terör örgütleri listesine alma kararını benzeri görülmemiş, tehlikeli ve gayrimeşru olarak niteleyen Zarif’in kaleme aldığı mektupta, “İran İslam Cumhuriyeti, bu mesnetsiz ve kışkırtıcı eylemi ülkeye karşı yapılan düşmanca bir hareket olarak kınıyor. Ayrıca bölgesel ve uluslararası barış ve güvenlik için büyük bir tehdit olarak görüyor.” ifadesine yer verildi.

Bu kışkırtıcı hareketin gerilimleri çarpışma ve kontrol edilemez bir seviyeye getirebileceği kaydedilen mektupta, Washington ve bölgedeki bazı kukla devletlerin, Devrim Muhafızları Ordusu’na karşı maceracılığın sonuçlarından sorumlu oldukları belirtildi.

ABD’nin iddiasına karşın Devrim Muhafızları Ordusu dahil olmak üzere İran Silahlı Kuvvetleri’nin her zaman bölgede terörizm ve radikalizmle mücadelenin ön saflarında yer aldğına dikkati çeken Bakan Zarif, “Devrim Muhafızları, Güvenlik Konseyi tarafından yasaklanan El-Kaide, DEAŞ, Nusra Cephesi ve bölgedeki diğer terörist örgütleri ile mücadeledeki rölü her zaman terör mağduru olan halklar ve devletlerin takdirini toplamıştır.” açıklamasını yaptı.

BM Genel Sekreteri’ne hitap edildiği mektupta İran tarafından misilleme olarak ABD Merkez Kuvvetleri’nin (CENTCOM) ve onunla bağlantılı güçlerin terör örgütleri listesine alındığı kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Zarif, Guterres ve BMGK'den söz konusu mektubu BM Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi belgesi olarak yayınlamasını istedi.