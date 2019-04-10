Ruhani: ABD, bölgedeki zulüm ve terörün kaynağı

Bugün gerçekleşen bakanlar kurulunda konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ruhani, ABD yönetiminin İran Devrim Muhafızları'na karşı kararına ilişkin, "Siyonist Rejim Başbakanı ABD’nin bu girişiminin kendi istekleri doğrultusunda olduğunu açık bir şekilde ortaya koymuş; başka bir deyişle, Amerika Birleşik Devletleri tüm bu gayrimeşru girişimlerle işgal altındaki topraklarda bir kişinin seçimlerde kazanmasını sağlamayı amaçlamıştır." dedi.

ABD, bölgedeki zulüm ve terörün kaynağı olduğunu belirten Ruhani, ABD’nin bu kararı İsrail’in çıkarı için aldığını belirterek, “İran’da Devrim Muhafızları birlikleri ülkedeki sel bölgelerinde kardeşlerinin yardımına koşarken ABD hükümeti mantıksız bir şekilde çok hizmetler sunan bir kuruma hakaret etmiştir.” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD’nin bu kararının gayrimeşru olduğunu ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu anlatarak, “İran'da herhangi bir ihtilaf oluşturmayı amaçlıyorsanız eğer ciddi şekilde yanılıyorsunuz. Devrim Muhafızları ile İran halkı arasındaki her zaman samimi bir münasebet olmuştur." açıklamasını yaptı.

Bunlara ilave olarak Ruhani, “Amerikalılar slogan biçimde olan Devrim Muhafızları kararından bir adım öteye giderseler ne denli musibete uğrayacaklarını iyi biliyorlar." diye konuştu.