1 Kasım 2019 - 15:38

Lübnan'da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor

Lübnan'da 17 Ekim'de ekonomik sorunlar ve yeni vergiler nedeniyle başlayan protestolar devam ediyor.

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