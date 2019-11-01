Fotoğraf 1 Kasım 2019 - 15:38 Download photos Lübnan'da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor Lübnan'da 17 Ekim'de ekonomik sorunlar ve yeni vergiler nedeniyle başlayan protestolar devam ediyor. Ekler fotoğraflar Lübnan Protesto 2 Beyrut İlgili haberler Irak'taki ekonomik sorunların nedeni ABD Lübnan halkı kaos yaratma komplosunu önledi Şili halkından geniş çaplı gösteri Irak'ta ve Lübnan'da temel öncelik güvensizliği ortadan kaldırmaktır İran'dan Lübnanlı taraflara birlik çağrısı İran: BM Güvenlik Konseyi Siyonist Rejim karşısında başarısız
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