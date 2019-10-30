İran'dan Lübnanlı taraflara birlik çağrısı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Lübnan’daki mevcut durumu özellikle Başbakan Saad Hariri'nin istifasını Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a sunmasını göz önünde bulundurarak, "Lübnan halkı ve hükümetinin bu hassas dönemi başarıyla atlatmasını temenni ediyoruz" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Lübnan'da istikrarın sağlanmasına vurgu yaparak, “İran İslam Cumhuriyeti olarak, Lübnan’da istikrar ve güvenliğin sağlanması ve bu ülkenin halkının sakin bir ortamda meşru taleplerinin karşılanması için tüm Lübnanlı parti, aşiret ve şahsiyetler arasında birlik ve beraberliğin önemli olduğu görüşündeyiz” ifadelerinde bulundu.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri dün, 17 Ekim'den bu yana devam eden hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle istifa etti.