Irak'taki ekonomik sorunların nedeni ABD

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı Ayetullah Muvahhıdi Kirmani'nin imamlığında eda edildi. Irak'taki olaylara değinen Ayetullah Muvahhıdi Kirmani, "ABD'nin Bağdat büyükelçisi açık bir şekilde şiddeti destekliyor ve Irak polisinin şiddet içeren eylemleri kontrol etmesine engel oluşturuyor. ABD, güvenlik bahanesiyle Irak’tan gündelik bir milyon varil petrol alıyor. Irak’ın ekonomik sorunlarının nedenlerinden biri cani Amerika’dır.” dedi.

Ayetullah Muvahhıdi Kirmani, "İngiliz Şiiliği olarak tanımlanan sapkın grup Irak'taki protestolara sızmıştır. Bu grup Kerbela ile Basra'da cinayet işlediği için Irak halkı onlarla aynı safta yer almamalı." ifadesini kullandı.

Lübnan'daki gelişmeleri değerlendiren Ayetullah Muvahhıdi Kirmani, şunları konuştu:

"Lübnan'daki gösterilerinin sebebi Beyrut hükümetinin halkın geçim sıkıntısını göz ardı etmesidir. Geçtiğimiz yıllarda Hariri hükümeti yurt dışından borç alarak Lübnan halkını borçlu duruma düşürdü. Lübnan halkı yolsuzluk ve ayrımcılıktan bıktıkları için geniş kapsamlı protesto gösterilerini kurtuluş yolu olarak seçtiler. Lübnan hükümeti halkın gösterlerini reform yapmak için değerlendirmeli. Lübnan Başbakanı Hariri’nin istifası Lübnan'da bazı siyasi grupların İsrail, ABD ve bazı Arap hükümetlerinin çıkarlarını halkın menfaatlerine tercih ettiğini göstermiş oldu."