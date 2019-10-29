  1. Siyaset
29 Ekim 2019 - 16:05

İran: BM Güvenlik Konseyi Siyonist Rejim karşısında başarısız

İran: BM Güvenlik Konseyi Siyonist Rejim karşısında başarısız

İran’ın BM Temsilciliği Yardımcısı Ishak Al-i Habib, BM Güvenlik Konseyinin Filistin ile ilgili yayınladığı 365 bildirisinin uygulanmamasının Konseyin Siyonist rejim karşısındaki başarısızlığının göstergesi olduğunu söyledi.

İrna'nın haberine göre, Al-İ Habib, BM Güvenlik Konseyinde Filistin ve Ortadoğu’da Barış ve Güvenlik isimli toplantıda Siyonist rejimin yayılmacı politikasını eleştirerek, Siyonist rejimin tam bir dokunulmazlık içince vahşi ve yasa dışı politikalarına devam ettiğini bildirdi.

Al-i Habib, bu rejimin Filistin, Suriye ve Lübnan topraklarını işgale ve bölge ülkeleri aleyhindeki tecavüzlerine devam ettiğini belirterek, bunun son örneğinin Suriye ve Lübnan toprak bütünlüklerini çiğnemek olduğunu ifade etti.

Bu rejimin yerleşim yerleri yapımı ile yayılmacı politikalarına devam ettiğini kaydeden Al-Habib, bunun son örneğinin bu rejim başbakanının Ürdün deresini topraklarını ilhak etmesi ile ilgili yayınladığı bildiri olduğunu söyledi.

News Code 1882117

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 9 + 9 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler