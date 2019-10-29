İran: BM Güvenlik Konseyi Siyonist Rejim karşısında başarısız

İrna'nın haberine göre, Al-İ Habib, BM Güvenlik Konseyinde Filistin ve Ortadoğu’da Barış ve Güvenlik isimli toplantıda Siyonist rejimin yayılmacı politikasını eleştirerek, Siyonist rejimin tam bir dokunulmazlık içince vahşi ve yasa dışı politikalarına devam ettiğini bildirdi.

Al-i Habib, bu rejimin Filistin, Suriye ve Lübnan topraklarını işgale ve bölge ülkeleri aleyhindeki tecavüzlerine devam ettiğini belirterek, bunun son örneğinin Suriye ve Lübnan toprak bütünlüklerini çiğnemek olduğunu ifade etti.

Bu rejimin yerleşim yerleri yapımı ile yayılmacı politikalarına devam ettiğini kaydeden Al-Habib, bunun son örneğinin bu rejim başbakanının Ürdün deresini topraklarını ilhak etmesi ile ilgili yayınladığı bildiri olduğunu söyledi.