Lübnan halkı kaos yaratma komplosunu önledi

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, bugün düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada ülkede yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Seyyid Hasan Nasrullah, "Bazı medya kuruluşları ifadelerimizi tamamen çarpıtıyor. Yakın zamanda ülkedeki protestolarda buna tanık olduk. Lübnan vatandaşları geçtiğimiz iki hafta boyunca bazılarının ülkede kaos yaratma komplosunu önleyebildiler." dedi.

Hasan Nasrullah, “Elimizdeki bilgilere göre, kimin (gerilim yaratmak için) para harcadığını ve kimin (ülkeyi) huzursuzluğa yönlendirmeye çalıştığını biliyoruz.” ifadesini kullandı.

“Hiç şüphesiz Lübnan’ı bir iç savaşa sürükleme girişimleri oldu. Ülkeyi kaos ve çatışmaya sürüklemek isteyenler güçlü biçimde sahada bulunuyordu.” diyen Hasan Nasrullah, onların kışkırtıcı eylemlerle ülkede çatışmayı amaçladığına dikkati çekti.

Seyyid Hasan Nasrullah, "Vatandaşların talepleri siyasi gruplar tarafından kullanılmamalı. Siyasi gruplar ve vatandaşlar arasında çatışma arayanların planları engellenmelidir." uyarısında bulundu.

Hasan Nasrullah, Hizbullah’ın vatandaşların haklı talepleri ve ülkenin tehlikeli durumunu göz önünde bulundurarak sorumluluk tutumuyla durumu aydınlatmaya çalıştığını da sözlerine ekledi.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri’nin istifasını değerlendiren Hasan Nasrullah, şunları kaydetti:

"Hizbullah, başından beri istifadan yana değildi ve halkın sesinin duyulması gerektiğini söylemişti. Hizbullah’ın önerisi, hükümetin halk temsilcileriyle görüşmesi, yolsuzlukla mücadele ile tutukluların serbest bırakılması için yeni yasaların çıkarılması ve vatandaşlara taleplerinin karşılandığını hissettirmekti."

Şimdiye kadar Lübnan’da Hizbullah adına hiçbir hükümetin kurulmadığını aktaran Seyyid Hasan Nasrullah, bazılarının hükümetin başarısızlığı konusunda Hizbullah’ı suçlamak istediğini söyledi.

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri, ABD’nin Lübnan’daki olaylarla ilgili rolü hakkında, “Washington, Lübnan ekonomisini hedef almaya çalışıyor. Bu politik bir suçlama değil, çünkü konuyla ilgili olarak kanıt ve belgelere sahibiz." açıklamasında bulundu.