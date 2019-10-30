Irak'ta ve Lübnan'da temel öncelik güvensizliği ortadan kaldırmaktır

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin huzurunda Hatemül Enbiya Hava Savunma Üniversitesi’nde askeri mezuniyet töreni düzenlendi.

Burada konuşma gerçekleştiren Devrim Lideri Ayetullah Hamanei, güvensizlik yaratmayı bir ülkeye yapılabilecek en kötü düşmanlık olarak nitelendirip, "Düşmanların bir ülkeye yapabileceği en büyük hasar, bu ülkeyi güvenlikten mahrum etmektir. Dünyada herkesten çok ABD ve Batı istihbarat servisleri geride kalan ülklerin parasıyla bölgede kargaşa yaratıyor. Bu bir millet karşı yapılacak en kötü düşmanlıktır" ifadelerinde bulundu.

Devrim Lideri, Irak ve Lübnan'da güvensizliği ortadan kaldırmanın öncelikte olduğunu vurgulayarak, "Bu ülkelerin halklarının talepleri var. tabi bu taleplerinde haklılardır. Ancak onların taleplerinin ülkelerindeki yasal yapılar çerçevesinde gerçekleçebileceğini bilmeleri gerekiyor. Bir ülkede yasal bir yapı bozulduğunda, hiçbir şey yapılamaz. Bir ülkede bir boşluk olduğunda, olumlu bir şey yapılamaz" diye konuştu.