Lübnan'da hükümet kurma çalışmaları sürüyor

Elnashra’da yer alan habere göre, Lübnan’da Hristiyan Özgür Yurtseverler Hareketi lideri Cibran Basil, dün Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan ile bir araya geldi.

Hükümet kurma çabaları doğrultusunda yapılan görüşmede ülkedeki krize çözüm bulma konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Lübnan'da hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de başlayan protestolar kısa sürede ülkenin dört bir yanına yayılmıştı.

Gösterilere 13 gün direnen Başbakan Saad el-Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.