  1. Kültür
9 Eki 2021 13:03

15. Asya Film Ödülleri sahiplerini buldu

15. Asya Film Ödülleri sahiplerini buldu

Asya sinemasında bir önceki yılın öne çıkan yapımlarının ödüllendirildiği Asya Film Ödülleri, bu yıl 15. kez sahiplerini buldu.

İranlı sinemacı Ahmet Behrami’nin yönetmenliğini yaptığı "Söndürülmüş Ova" adlı film, Asya Film Ödülleri’nde “En İyi Görüntü Yönetmeni” dalında ödül kazandı.

Bu film, Asya Film Ödülleri’nde “En İyi Görüntü Yönetmeni” ve “En İyi Yönetmen” dalında ödüle aday olarak gösterilmişti.

15. Asya Film Ödülleri sahiplerini buldu

İranlı usta yönetmen Mecid Mecidi’nin "Güneş" adlı filmi de “En İyi Kurgu” ve “En İyi Yeni Yükselen Oyuncu” dalında aday gösterdi.

Japon yönetmen Kiyoshi Kurosawa’nın yönettiği “Bir Casus Karısı” adlı film etkinlikte “En İyi Film” ödülünü alırken ünlü Çinli yönetmen Zhang Yimou da “En İyi Yönetmen” ödülünü kazandı.

15. Asya Film Ödülleri'nin ödül töreni, 8 Ekim 2021'de Güney Kore'de 26. Busan Uluslararası Film Festivali sırasında yüz yüze ve çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

News Code 1897760
https://tr.mehrnews.com/news/1897760/

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