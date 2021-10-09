15. Asya Film Ödülleri sahiplerini buldu

İranlı sinemacı Ahmet Behrami’nin yönetmenliğini yaptığı "Söndürülmüş Ova" adlı film, Asya Film Ödülleri’nde “En İyi Görüntü Yönetmeni” dalında ödül kazandı.

Bu film, Asya Film Ödülleri’nde “En İyi Görüntü Yönetmeni” ve “En İyi Yönetmen” dalında ödüle aday olarak gösterilmişti.

İranlı usta yönetmen Mecid Mecidi’nin "Güneş" adlı filmi de “En İyi Kurgu” ve “En İyi Yeni Yükselen Oyuncu” dalında aday gösterdi.

Japon yönetmen Kiyoshi Kurosawa’nın yönettiği “Bir Casus Karısı” adlı film etkinlikte “En İyi Film” ödülünü alırken ünlü Çinli yönetmen Zhang Yimou da “En İyi Yönetmen” ödülünü kazandı.

15. Asya Film Ödülleri'nin ödül töreni, 8 Ekim 2021'de Güney Kore'de 26. Busan Uluslararası Film Festivali sırasında yüz yüze ve çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.