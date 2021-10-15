İranlı yönetmen Şikago Film Festivalinin jüri üyeliğine seçildi

İranlı sinemacı Şehram Mokri Uluslararası Şikago Film Festivali’nin ana bölümünün jüri üyelerinden biri olarak, diğer dört üyeyle birlikte filmleri değerlendirecekler

İranlı yönetmen Asgar Ferhadi tarafından yapılan "A Hero" (Kahraman) ve Penah Penahi’nin yönettiği "Toprak Yol" dahil olmak üzere İran sinemasından iki film Şikago Film Festivali'nin yarışma dışı bölümlerinde gösterilecekler.

Şehram Mokri Kim?

"Careless Crime" adlı filmin yönetmenliğini yapan Şehram Mokri, İranlı bir film yönetmeni ve senarist film yapımcısı editör ve sinema yönetmenidir. Soore Üniversitesi'nden mezun oldu.

Genç Sinema Derneği'nde sinema eğitimine başlayan Şehram Mokri, kısa filmi "Dragonfly Storm" ile profesyonel sinema dünyasına adım attı.

Şehram Mokri’nin yönettiği "Careless Crime" adlı film de 21-31 Ekim 2021 tarihleri arasında Portekiz’de düzenlenecek olan Uluslararası Doclisboa Film Festivali’nde gösterilecek.

"Careless Crime" daha önce Vendik, Şikago ve Viennale film festivallerine katılırken Uluslararası Şikago Film Festivali’nde 'Silver Hugo' ödülüne layık görülmüştü.