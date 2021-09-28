İspanya'dan İran yapımı filme iki ödül

İranlı sinemacı Cevad Darai'nin yönettiği 'Mezbahada metamorfoz’ adlı film, İspanya’da düzenlenen 6. Uluslararası Cine no visto Film Festivali’nde en iyi senaryo ve en iyi film ödülüne layık görüldü.

18-27 Eylül tarihleri arasında İspanya’nın Linares kentinde düzenlendi.

'Mezbahada metamorfoz’ adlı film İran'ın köylerinden birinde yaşanan bir aile anlaşmazlığını anlatıyor.

Bu film geçenlerde ABD’de düzenlenen Uluslararası Bare Bones Film Festivali’nin en iyi beş uzun metrajlı yabancı film yönetmeninin final listesinde yer almıştı.

'Mezbahada metamorfoz’ adlı film ayrıca, İtalya’daki Uluslararası FBO Film Festivali, Bangladeş'teki Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali ve Uluslararası Kıbrıs Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluşmuştu.