İran yapımı kısa filme Kanada'dan büyük ödül

İranlı sinemacı İrfan Şems’in yazıp yönettiği "Band" adlı kısa film bu sene 20’incisi Kanada’da düzenlenen Uluslararası U-WPG Film Festivali’nin resmi bölümünde “En İyi Yönetmen / İrfan Şems", "En İyi Kurgu / Peyman Şah Muhammedi" ve "En İyi Yapım Tasarımı" kategorilerinde 3 ödüle aday gösterdi ve sonunda "En İyi Yönetmen" ödülüne layık görüldü.

Yapımcılığını Peyman Şah Muhammedi ve Mehsa Şems’in üstlendiği "Band" adlı kısa filmin özeti şöyle:

"Yaşam ve doğum döngüsü kesintiye uğramaz. Bu döngüde kadın ölümden ve sürekli dalgalanmalardan muzdariptir. O sürekli aynı kaderi yaşar. Hiçbir şeyin değişmediği sürekli bir tekrar. Kurallar sabit ve kesindir. O bir bütünün parçasıdır..."

Uluslararası U-WPG Film Festivali, 19-23 Ekim tarihleri arasında koronavirüs salgını nedeniyle çevrimiçi olarak düzenlendi.