  1. Kültür
29 Eki 2021 17:50

İran yapımı kısa filme Kanada'dan büyük ödül

İran yapımı kısa filme Kanada'dan büyük ödül

İran yapımı "Band" adlı kısa film, Kanada'da düzenlenen Uluslararası U-WPG Film Festivali'nin resmi bölümünde üç dalda aday gösterirken "En İyi Yönetmen" ödülüne layık görüldü.

İranlı sinemacı İrfan Şems’in yazıp yönettiği "Band" adlı kısa film bu sene 20’incisi Kanada’da düzenlenen Uluslararası U-WPG Film Festivali’nin resmi bölümünde  “En İyi Yönetmen / İrfan Şems", "En İyi Kurgu / Peyman Şah Muhammedi" ve "En İyi Yapım Tasarımı" kategorilerinde 3 ödüle aday gösterdi ve sonunda "En İyi Yönetmen" ödülüne layık görüldü.

Yapımcılığını Peyman Şah Muhammedi ve Mehsa Şems’in üstlendiği "Band" adlı kısa filmin özeti şöyle:

"Yaşam ve doğum döngüsü kesintiye uğramaz. Bu döngüde kadın ölümden ve sürekli dalgalanmalardan muzdariptir. O sürekli aynı kaderi yaşar. Hiçbir şeyin değişmediği sürekli bir tekrar. Kurallar sabit ve kesindir. O bir bütünün parçasıdır..."

Uluslararası U-WPG Film Festivali, 19-23 Ekim tarihleri arasında koronavirüs salgını nedeniyle çevrimiçi olarak düzenlendi.

News Code 1898183
https://tr.mehrnews.com/news/1898183/

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