  1. Kültür
1 Kas 2021 12:48

İran'ın "Dördüncü Duvar"ı Almanya'dan ödül kazandı

İran'ın "Dördüncü Duvar"ı Almanya'dan ödül kazandı

İranlı sinemacı Mahbube kelai'nin yönettiği "Dördüncü Duvar" adlı animasyon Almanya’da düzenlenen Uluslararası Leipzig Film Festivali’nde en iyi animasyon ödülünü kazandı.

Son zamanlarda Almanya’da düzenlenen Uluslararası Leipzig Film Festivali’ne katılan İranlı sinemacı Mahbube kelai'nin yönettiği "Dördüncü Duvar" adlı animasyon bu festivalde en iyi animasyon ödülüne layık görüldü.

10 dakikalık animasyonun özeti şöyledir:

"Arzuları, hayalleri ve istekleri küçük bir mutfakta sınırlıdır. Kekeme bir çocuk orada oynuyor."

"Dördüncü Duvar" adlı animasyon geçenlerde Uluslararası Animasyon Filmi Zagreb Festivali ve Uluslararası Fantoche Film Festivali’nde en iyi film ödülünü kazanmıştı.

News Code 1898245
https://tr.mehrnews.com/news/1898245/

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