Fotoğraf 17 Eylül 2022 - 15:11 Download photos Hemedan kentindeki Erbain merasiminden kareler Hemedan kentinde düzenlenen Erbain matem töreninde Ehli-beyt aşıkları Kerbela şehitleri için gözyaşı döktü. Ekler İran Erbain yürüyüşü Kerbela matem töreni Erbain merasimi İlgili haberler Ehli-beyt aşıkları Kerbela kentinde Tahran'da Erbain yürüyüşü etkinliği yapıldı Nasrullah: Füzeleri Kariş enerji sahasına çevirdik Kuzey Afganistan'da Erbain yürüyüşü etkinliği gerçekleşti Ayetullah Hamanei'nin huzurunda Erbain Matemi Töreni
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