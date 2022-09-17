17 Eylül 2022 - 15:11

Hemedan kentindeki Erbain merasiminden kareler

Hemedan kentinde düzenlenen Erbain matem töreninde Ehli-beyt aşıkları Kerbela şehitleri için gözyaşı döktü.

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