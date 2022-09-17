Nasrullah: Füzeleri Kariş enerji sahasına çevirdik

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, Erbain merasimi münasebetiyle konuşma yaptı.

Nasrullah, Irak'taki Erbain törenine milyonlarca ziyaretçinin katıldığına dikkat çekerek, Ehli-beyt aşıklarının yoğun katılımını "Hazreti İmam Hüseyin'e (a.s) olan sevginin göstergesi" olarak nitelendirdi.

Batı Şeria'daki son gelişmelere ilişkin Hasan Nasrullah, "Bugün düşmanın Batı Şeria'da çok korktuğunu görüyoruz, çünkü Filistinli direnişçiler ve genç nesil düşmana karşı savaşmaktadır." dedi.

Hasan Nasrullah, Suriye ile ilişkileri normalleştirmeye devam ettiğini açıklayan Hamas’ın Suriye adımını takdir ederek, “Bugün tüm direniş gruplarının birliğine ihtiyacımız var. Suriyelilerin, Lübnanlıların ve Filistinlilerin haklarını alabilmeleri için tek umut Direniş Ekseni’dir.

Nasrullah, Doğu Akdeniz'deki tartışmalı Kariş enerji sahasına dair şu açıklamalarda bulundu:

"Lübnan hakkını almadığı takdirde enerji sahasında doğalgaz çıkarma işlemlerinin yapılmaması bizim için çok önemli. Sahada gaz üretimi bizim kırmızı çizgimizdir. Bu konuda Siyonistlere gereken mesajı gönderdik. Bu bölgede Siyonistlerin gaz üretimi çalışması başlatmasına karşıyız.

Amacımız Lübnan'ın petrol ve gaz çıkarma işlemi yapabilmesidir. Kariş dosyası başka bir dosyaya bağlı değildir. Tehditler bizi etkilemez. Gözlerimiz onların üzerinde ve füzelerimizin yönünü onlara çevirdik. Savaş dayatılırsa, ondan kaçış yoktur."

Hizbullah lideri, Tahran'ın Lübnan'a enerji desteği açıklması hakkında, "İran İslam Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimiz Lübnan'a yardım sözü verdiler. Yakın gelecekte Lübnan Enerji Bakanlığı'ndan bir heyet Tahran'a gidecek." diye konuştu.