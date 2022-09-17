Kerbela'ya gelen ziyaretçi sayısı 21 milyonu aştı

Açıklamada, Safer ayının başlangıcından bugüne kadar 21 milyon 188 bin 640 kişi kutsal Kerbela kentine giriş yaptı.

2021 yılında aynı dönemde 16 milyon kişi Kerbela kentini ziyaret etmişti.

Erbain nedir?

Erbain (kırkıncı gün); hicri takvime göre Safer ayının 20’isi Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain günüdür. Hz. İmam Hüseyin ve yarenlerinin hicretin 61. yılında Kerbela’da şehit edilişlerinin üzerinden kırk gün geçmesi temsil edilmektedir.

Irak'ta Erbain gününde yürüyüş etkinliği ve çeşitli matem merasimleri düzenleniyor.