Ayetullah Hamanei'nin huzurunda Erbain Matemi Töreni

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün Tahran'daki İmam Humeyni (ra) Hüseyniyesi’nde düzenlenen "Erbain Matemi Töreni"ne katıldı.

Ayetullah Hamanei, burada yaptığı konuşmada, Irak'ta düzenlenen geniş kapsamlı Erbain merasimine değinerek, törenlerin önceki yıllara nazaran daha görkemli ve muhteşem şekilde yapıldığını söyledi.

Öğrenci temsilcilerine hitap eden Devrim Lideri, Erbain merasimini "Hz. İmam Hüseyin'in (a.s) yükselen bayrağı" olarak nitelendirdi.

Ayetullah Hamanei ayrıca, "Kur’an-ı Kerim’in ölümsüz ve hayati öğütü olan ‘hakkı ve sabrı tavsiye etme' konusu bugün ve her zaman bizim için önemli bir talimattır." dedi.

Erbain (kırkıncı gün); hicri takvime göre Safer ayının 20’isi Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain günüdür. Hz. İmam Hüseyin ve yarenlerinin hicretin 61. yılında Kerbela’da şehit edilişlerinin üzerinden kırk gün geçmesi temsil edilmektedir.

Erbain gününde başta Irak, İran, Türkiye, Azerbaycan, Lübnan, Bahreyn, Pakistan, Afganistan ve Arabistan olmak üzere dünyanın dört yanında Hz. İmam Hüseyin'in (a.s) için matem merasimleri yapılıyor.