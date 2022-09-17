Kuzey Afganistan'da Erbain yürüyüşü etkinliği gerçekleşti

Kuzey Afganistan'daki Saraipol vilayetinde Hz. İmam Hüseyin'in (a.s) şehadetinin 40.günü münasebetiyle Erbain yürüyüşü etkinliği yapıldı.

Saraipol halkı Seydabad kentiden 1,5 kilometre uzakta olan İmamzade Yahya bin Zeyd Türbesi'ne kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Türbeye gelen Ehli-beyt aşıkları Hz. İmam Hüseyin (a.s) için düzenlenen matem törenine katıldı.

Erbain (kırkıncı gün); hicri takvime göre Safer ayının 20’isi Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain günüdür. Hz. İmam Hüseyin ve yarenlerinin hicretin 61. yılında Kerbela’da şehit edilişlerinin üzerinden kırk gün geçmesi temsil edilmektedir.