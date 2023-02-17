İran'dan Türkiye’ye 6 ton tıbbi yardım malzemesi

Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi’nin hazırladığı tıbbi yardımların gönderilmesi dolayısıyla düzenlenen törene Türkiye’nin Tebriz Başkonsolosu Çetin Taner, Rektör Behmen Nekipur, öğretim üyeleri ve bazı öğrenciler katıldı.

Üniversite yerleşkesinde toplanan yardım malzemeleri, Tebriz'deki İran Kızılayı Merkezi'nde tıra aktarılarak uçakla Türkiye’ye ulaştırılmak üzere başkent Tahran’a gönderildi.

Türkiye’nin Tebriz Başkonsolosu Çetin Taner, yurt dışı temsilciliklerinin ülke dışından gelen yardımların koordinasyonunu sağladığını belirterek “İran'ın Tebriz’deki yardımlarının koordinasyonunu yapıyoruz. Depremin ilk anlarından bu yana görev bölgemizde dost ve kardeş İran devleti ve halkı yardımlarını esirgemedi” ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber