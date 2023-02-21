İran'da Türkiye ve Suriye için yardım kampanyası

İran Kızılayı, Türkiye ve Suriye’deki depremzederler için ülkede başlatılan “İyilik Güneşi” yardım kampanyasında 187 milyar İran Riyali bağış toplandığını bildirdi.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, son günlerde İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kulivend ile yaptığı görüşmede, “Türkiye'nin deprem bölgelerine gelen ilk ülkelerden biri olan İran Kızılayı'nı yardımlarından dolayı takdir ediyoruz. Türkiye, Tahran hükümeti ve İran Kızılayı'nın desteklerini asla unutmayacaktır." demişti.

İran Kızılayı Başkanı da, "Türkiye'nin ihtiyacı olduğu sürece Türk depremzedelerin yanında olacağız.” ifadesini kullanmıştı.

Kahramanmaraş depremi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat'ta meydana gelen depremler, Mısır, Lübnan, Suriye ve Irak'ta da güçlü bir şekilde hissedildi. Deprem Suriye'nin İdlib, Halep, Hama, Lazkiye, Tartus ve Rakka illerinde de şiddetli hissedildi, büyük yıkımlar meydana geldi.

AFAD tarafından yapılan son açıklamada, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde can kaybının 41 bin 156'ya yükseldiği açıklandı.

Suriye'de ise depremden yaşamını yitirenlerin sayısı 5 bini geçti.